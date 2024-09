Napoli, McTominay fa l'attaccante: il dato incredibile con la sua nazionale

Un attaccante aggiunto per numeri e tempi di inserimento. Il nuovo acquisto del Napoli , lo scozzese Scott McTominay , è un puntuale realizzatore. Lo era allo United (lo scorso anno dieci reti in stagione ) ma anche con la sua nazionale: il gol contro il Portogallo di CR7 , infatti, è il secondo di fila dopo quello alla Polonia (in quell'occasione aveva segnato l'altro acquisto azzurro, Gilmour) e il decimo nelle ultime diciassette partite in nazionale.

Tutti i gol di McTominay in nazionale

Un vero e proprio centravanti, McTominay, professione centrocampista che, però, sfrutta la sua fisicità per rendersi utile anche in area di rigore avversaria. A marzo di un anno fa segnò due doppiette in pochi giorni contro Cipro e Spagna per le qualificazioni europee, poi si è ripetuto tra giugno e settembre del 2023 contro Georgia e Cipro. Il 16 novembre altro gol, ancora contro la nazionale di Kvaratskhelia. Poi rete agli Europei contro la Svizzera, quindi le ultime due realizzazioni per un totale di dieci nelle ultime diciassette gare con la Scozia.