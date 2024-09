Conte diretta prima di Cagliari-Napoli: segui la conferenza di oggi LIVE

Vent'anni di Napoli , cento giorni di Conte . Dopo il discorso accorato e le lacrime di Aurelio De Laurentiis , oggi è stato Antonio Conte a tirare le (prime) somme della sua avventura all'ombra del Vesuvio . "Storia del Napoli? Già ne faccio parte, anche se soltanto per cento giorni", ha detto in conferenza stampa. La sosta per le nazionali è finita e domenica a Cagliari gli azzurri riprendono il loro cammino in campionato : leggi tutte le dichiarazioni e gli aggiornamenti in tempo reale da Castel Volturno .

Restyling Maradona, parla l'architetto Zavanella

L'architetto Gino Zavanella ha spiegato i prossimi passaggi per il restyling dello stadio Maradona: LEGGI TUTTO

Conte su Buongiorno centrale

"Buongiorno meglio centrale come in Nazionale? Nel Torino giocava anche braccetto, forse hai più responsabilità nella costruzione del gioco però Alessandro è un giocatore completo con grandissimi margini di miglioramento, può giocare in mezzo e a sinistra, non è determinante la sua posizione".

Conte su Anguissa e Lobotka

"Anguissa ha dovuto fare gli straordinari, anche Lobotka. Hanno fatto gli stakanovisti, io posso dare un giudizio positivo, li considero giocatori forti, hanno margini di miglioramento ma la disponibilità che ho avuto è stata massima".

Conte sul ritorno al 4-3-3

"Ritorno al 4-3-3? Io parto dal presupposto che non si può pensare che tu vai in un club e ci sono tradizioni di moduli da anni. Prima era impossibile pensare ad altre soluzioni rispetto a quelle che abbiamo adottato. Oggi con l'arrivo di nuovi calciatori si aprono nuovi orizzonti e possibilità. Abbiamo già posto basi importanti con il nostro sistema, soprattutto a livello offensivo. Se dovessimo fare cambiamenti, sarà perché cerchiamo l'abito migliore, non perché seguiamo le mode".

Conte: "Sporcarsi le mani è bello"

"Sporcarsi le mani è bello nel calcio, ci sono partite in cui tutto fila lascio e altre in cui devi sporcarti le mani. Lo dimostri con l'atteggiamento, devi essere pronto a mostrarti attento e sul pezzo. Ci stiamo lavorando. Tutti i gol presi l'anno scorso dipendono anche dal fatto che le mani non ce le siamo sporcate. Ho la fortuna che ho un gruppo di ragazzi molto attenti".

Conte su Neres: "Non ci sono inamovibili"

"Dove vedo Neres? Dipende sempre da loro, da quello dimostrano giorno per giorno in allenamento, che volontà hanno di mettermi in discussione. Riguarda tutti, non ci sono inamovibili in squadra, sanno che devono dare il massimo per mettermi in difficoltà. Mi aspetto dai nuovi arrivati che entrino nelle nostre idee, devono capire che c'è anche una fase difensiva, non solo offensiva".

Conte: "Juve? Non dobbiamo essere provinciali"

"Juve? Parlavo prima di non essere provinciali, dobbiamo pensare alla prossima partita che di volta in volta diventa quella più importante. Il nostro focus oggi deve essere la partita con il Cagliari, poi guardiamo il calendario. Dobbiamo ragionare di partita in partita, avere paraocchi, guardare la nostra corsia e non guardarci intorno".

Conte sui vent'anni del Napoli

"Storia del Napoli? Già ne faccio parte, anche se solo per 100 giorni, e questo è grande motivo di orgoglio. Il mio lavoro è appena iniziato. È sempre più difficile trovare famiglie che si impegnino per tanto tempo in questo momento, anche italiane. Va riconosciuto il grande merito anche guardando il percorso che è stato fatto. La commozione del presidente fa capire quanto la sua famiglia sia impegnata nei confronti di Napoli e dei napoletani e della società. Quello che lui ha detto è molto importante, perché ha parlato di crescita anche extra campo. Io vengo dalle esperienze inglesi e so che importanza ha avere centro sportivo per respirare la stessa mentalità. Sono tasselli importanti. Quando sono arrivato all'Inter, Appiano era un disastro. Ne abbiamo parlato molto e oggi è un fiore all'occhiello. Un buon centro sportivo ti può dare anche punti in più nella classifica finale".

Conte sul Cagliari

"Cagliari? Andiamo ad affrontare una squadra tosta, come tutte quelle di Nicola. Lui è allenatore sottovalutato, ho grande considerazione di lui, troveremo ambiente caldo e squadra che ci ha sempre dato fastidio. Andremo per dare continuità di prestazione e risultati, ho letto che è un anno è mezzo che non riusciamo a fare tre vittorie di fila".

Conte su Folorunsho

"Folorunsho è stato reintegrato, è un bravo ragazzo e un lavoratore, darà un importante contributo e siamo contenti che sia con noi".

Conte su McTominay e Gilmour

"McTominay e Gilmour? Ottime impressioni, sono ragazzi seri. Li avevo conosciuti in Premier da avversari, ci alzano il livello e ci portano competizione, penso che questa sia la nostra strada: cercare nel tempo di creare una rosa competitiva di modo da iniziare a ragionare non da provinciale ma da club che compete per qualcosa di importante".

Conte e la metafora del sarto

"Veniamo da due mesi e mezzo di lavoro su un sistema, mi auguro di vedere miglioramenti perché il mercato ha portato miglioramenti rispetto al principio, ci saranno situazioni da valutare. Ci stiamo lavorando. La mia intenzione è scegliere abito migliore per il Napoli, noi allenatori siamo sarti e dobbiamo costruire l'abito migliore attorno alla squadra".

Conte: "Grande pressione"

"Mi porto sempre grande pressione dietro avendo vinto in passato, ci si aspetta sempre quello da me, anche quando mi mancava mezza squadra. Non mi sottraggo, la vivo in modo sereno, dobbiamo crescere ma ribadisco un concetto, come ha detto anche ieri il presidente: non è proprio l'anno zero ma siamo ripartiti con una ricostruzione profonda. So cosa mi aspetta e quali sono le aspettative nei miei confronti, le affronto sapendo che la mia unica arma è il lavoro con cui dare risposte importanti".

Conte su Kvara e i 100 giorni

"Bilancio sui 100 giorni? Molto intensi, si è dovuto lavorare non solo in campo ma molto anche fuori. Avevo detto che bisognava lavorare e l'abbiamo fatto a 360°. Mi ritengo soddisfatto perché hanno dato un indirizzo e questo è stato molto importante per me. I nazionali sono tornati tutti in buone condizioni, Kvara ha avuto problema alla caviglia che valuteremo".

Conte su Lukaku

"Lukaku ha usato questa sosta per cercare di entrare a pieni giri fisicamente e tatticamente con il resto della squadra, c'è stato grande impegno da parte sua, è voluto venire anche nei giorni liberi. Sta migliorando su tutti i punti di vista, ci sono ancora due allenamenti, poi vedremo e prenderemo le nostre decisioni".

Conte: "Mi aspetto continuità"

"Miniciclo? Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati, che i nuovi arrivati si inseriscano quanto prima nel nostro contesto".

Lukaku vede Cagliari e poi segna: il dato

Il Cagliari è una delle vittime preferite di Lukaku. La seconda, per la precisione, dopo il Genoa. Rom ha infatti segnato già la bellezza di 6 gol in 7 partite ai rossoblù e 4 sono arrivati proprio in trasferta. Due l’anno scorso, quando con la Roma vinse all’Unipol Domus 4-1, due negli anni con la maglia dell'Inter. Insomma, è andato a segno in tutte e tre le partite giocate a Cagliari in Serie A: l’ultimo ad esserci riuscito, arrivando fino a 6 contro una singola squadra fuori casa, è stato Zlatan Ibrahimovic contro l’Inter tra il 2004 e il 2020. Un dato stimolante, ma mai quanto quello a cui è vicinissimo, ovvero il traguardo dei 400 gol in carriera. Gliene mancano 13, pochissime viste le sue medie stagionali.

Cagliari-Napoli, come sta Kvaratskhelia

Kvaratskhelia sta bene e Anguissa è tornato a Napoli. Mancava soltanto Frank al raduno dei reduci delle nazionali, ma ieri ha ricominciato la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il resto della squadra e con Kvara, recuperato dopo il colpo incassato con la Georgia e pronto a giocare dal primo minuto la quarta partita consecutiva. Un gruppo più completo che mai, in vista della trasferta in programma domenica a Cagliari contro la squadra di Nicola: Conte può scegliere, valutando soprattutto le condizioni di tutti i giocatori che hanno sostenuto impegni internazionali in giro per il mondo nel corso della sosta.

Napoli, cento giorni di Conte

Antonio Conte insegue la terza vittoria di fila: manca da più di un anno e mezzo e avrebbe un valore simbolico forte nel progetto di ricostruzione. Il bilancio e i prossimi obiettivi: LEGGI TUTTO

Conferenza Conte: orario e dove vederla

A due giorni da Cagliari-Napoli, Antonio Conte torna a parlare da Castel Volturno: dalle 14 sarà possibile seguire la conferenza stampa in tempo reale sui canali ufficiali della società azzurra e con la nostra diretta.

