Kvaratskhelia, problema alla caviglia: Conte chiarisce come sta prima di Cagliari-Napoli

Dopo la pausa per le nazionali, il Napoli torna in campo per la partita in trasferta contro il Cagliari . Nella conferenza stampa , Antonio Conte ha analizzato la situazione dei vari giocatori tornati dalle partite con le selezioni, soffermandosi specialmente su Kvaratskhelia , dopo il colpo rimediato con la Georgia .

Napoli, le parole di Conte su Kvaratskhelia

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Bilancio sui 100 giorni? Molto intensi, si è dovuto lavorare non solo in campo ma molto anche fuori. Avevo detto che bisognava lavorare e l'abbiamo fatto a 360°. Mi ritengo soddisfatto perché hanno dato un indirizzo e questo è stato molto importante per me. I nazionali sono tornati tutti in buone condizioni, Kvara ha avuto problema alla caviglia che valuteremo".