Napoli, Conte su Buongiorno: "Lo faceva anche al Torino"

Si è parlato anche di Alessandro Buongiorno e del suo ruolo nel corso della conferenza stampa di Antonio Conte a due giorni dalla gara del Napoli contro il Cagliari. Il centrale a Napoli sta giocando come braccetto sinistro mentre in Nazionale contro Israele era stato schierato da Spalletti come centrale della difesa a tre.

Conte e il ruolo del difensore del Napoli

Conte spiega che quello che sta ricoprendo a Napoli non è un ruolo nuovo per Buongiorno e soprattutto non è un ruolo che lo sta limitando: "Nel Torino giocava anche braccetto, forse hai più responsabilità nella costruzione del gioco però Alessandro è un giocatore completo con grandissimi margini di miglioramento, può giocare in mezzo e a sinistra, non è determinante la sua posizione".