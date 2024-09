Conte diretta dopo Cagliari-Napoli: conferenza e interviste live

21:00

Conte su Lukaku e la prevedibilità

Il tecnico ha poi risposto a chi parla di un Napoli troppo prevedibile con Lukaku. "E' una questione di caratteristiche. Anche lo scorso anno, quando giocava alla Roma, si poteva pensare che Lukaku fosse prevedibile, ma è logico che se lo hai, sfrutti il suo modo di giocare. Siamo prevedibili? Abbiamo già fatto otto gol e vediamo il futuro cosa ci dirà".

20:57

Conte e i progressi della difesa

Antonio Conte esulta per i numeri della difesa, che oggi non ha preso gol. "Sono molto contento di questo aspetto. Questo è importante perché noi dobbiamo essere belli uniti, belli strutturati e granitici. Il portiere quando viene chiamato deve essere pronto a salvare la situazione come è accaduto oggi".

20:55

Conte su Meret: "Ha giocato con la febbre"

Il tecnico ha poi parlato di Meret, protagonista di una serie di interventi prodigiosi: "Non lo sapete, ma oggi Meret ha giocato con la febbre. Sta dimostrando che è un portiere di livello. Stiamo parlando di un giocatore che è in Nazionale ed è un ragazzo perbene. Forse non è così protagonista - continua Conte - ma è serio, composto e sta migliorando nella leadership, parlando di più con la squadra. Merita la fiducia, che non gli è mai stata messa in discussione".

20:52

Conte su Lukaku: "Deve entrare in condizione"

Nel corso della conferenza stampa post partita, Antonio Conte è tornato a parlare di Lukaku. Dopo aver ricordato che "Romelu è un giocatore che ho voluto fortemente e non credo che sia un segreto di Pulcinella. Bisognava risolvere la situazione Osimhen, ma il club sapeva benissimo chi era il mio obiettivo principe", Conte ha poi specificato che "non è ancora al top della condizione fisica. Questa cosa deve essere chiara a tutti. E' un ragazzo del 1993 e deve entrare in condizione. Romelu è stato accettato in maniera positiva nel gruppo, ha portato la sua leadership".

20:49

Conte in conferenza: "Dopo il primo tempo..."

In conferenza stampa, Antonio Conte ha spiegato cosa è cambiato durante l'intervallo. "A fine primo tempo ci siamo schiariti le idee, abbiamo capito che avremmo dovuto vincere i duelli per poter riuscire a chiudere la partita. Siamo stati bravi a farlo e sono molto contento: abbiamo dimostrato che quando abbiamo la palla e giochiamo a calcio possiamo mettere in difficoltà tutti gli avversari".

20:47

Lukaku: "Scudetto? No comment"

"E' stata una partita molto difficile", ha detto Lukaku ai microfoni di Dazn. L'attaccante belga, al secondo gol in campionato, ha poi fatto i complimenti a Mina, il suo marcatore: "Ha fatto un ottimo lavoro. Io ho giocato una partita sporca nella quale ho fatto il mio meglio e abbiamo vinto, questo è l'importante. Tutti sanno la relazione che ho con l'allenatore, siamo solo all'inizio della stagione. Ci sono i margini per migliorare. Scudetto? No comment".

20:38

Conte e la squadra capace di sporcarsi le mani

Conte torna sul concetto di una squadra che "in passato non amava sporcarsi le mani. Lo switch dopo lo scorso campionato deve essere proprio questo. La squadra è in crescita: dopo la prima partita ho denunciato alcune cose e devo dire che qualcosa è cambiato. Siamo in una fase di assestamento, come tutte le squadre, ma abbiamo lavorato tanto in questi mesi e si vede".

20:35

Conte: "Lukaku l'ho voluto fortemente"

Ai microfoni di Sky, Antonio Conte è tornato a parlare di Lukaku. "L'ho voluto fortemente già dai tempi dell'Inter. È un giocatore atipico, che oltre a essere forte fisicamente è forte nella progressione. La condizione però non è ancora assolutamente ottimale, ma diventa per noi fondamentale. Ha fatto comunque molto bene. Kvaratskhelia invece mi auguro che possa fare tanti gol, da lui ci aspettiamo anche assist e giocate importanti. Oggi ho notato grande disponibilità e determinazione da parte degli esterni e questo ci fa ben sperare".

20:32

Conte sugli attaccanti

"Ancora non è il Lukaku che conosciamo, da un punto di vista fisico, ma a livello mentale ha la sua leadership e si sta facendo apprezzare nello spogliatoio. Così come sono importanti Simeone e Raspadori, che oggi non è entrato".

20:34

Conte: "Avevamo in mano la partita, poi abbiamo sofferto"

"Cosa mi è piaciuto di più della gara di oggi? Sicuramente tante cose. Ma ci sono anche cose da migliorare. Non è facile giocare a Cagliari, campo ostico e c'era vento secco. All'inizio abbiamo fatto molto bene, e avevamo la partita in mano. Poi dopo la pausa abbiamo subito qualche attacco e siamo andati in difficoltà. A fine primo tempo abbiamo visto cosa migliorare, tornare competitivi sui duelli a tutto campo, accettando i duelli. Dobbiamo essere attenti e bravi, il campionato questo richiede."

20:30

Conte su Lukaku: "Gli ho fatto i complimenti"

"Cosa ho detto a Lukaku? Gli ho fatto i complimenti: Romelu è un ragazzo davvero bravo che ogni tanto va sollecitato", le prime parle di Antonio Conte a Dazn al termine di Cagliari-Napoli. "A volte va sollecitato in modo bonario, altre alzando la voce. Ma parliamo di un giocatore davvero a posto".

20:24

A breve le parole di Antonio Conte

Ancotnio Conte commenterà a breve il successo degli azzurri a Cagliari

20:24

Il Napoli espugna Cagliari 4-0

Grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno, il Napoli espugna Cagliari con un netto 4-0.

Unipol Domus - Cagliari