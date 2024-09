Napoli, è già zona Conte: tutti i gol last minute

Un tempo si chiamava zona Cesarini , poi il linguaggio calcistico s'è evoluto e ci sono state le sfumature, a tinte azzurre, che nell’era De Laurentiis l’hanno ribattezzata in diversi modi . La zona Pampa (Sosa) , per l'argentino che spesso faceva gol di testa nei minuti finali. C'è stata poi la zona Mazzarri , che è durata un bel po’ e ha avuto più interpreti, da Cavani a Lavezzi, passando per Maggio. Ora c’è la zona Conte , che ha sempre diversi interpreti, ma una connotazione un po’ più ampia rispetto alle precedenti, a dimostrazione del fatto che il suo Napoli non solo abbia cominciato davvero a sporcarsi le mani, come pretende l'allenatore, ma sia allo stesso tempo duro a morire e non smetta mai di attaccare. La partita di Cagliari , in tal senso, ne è un esempio lampante.

Napoli, i gol nel finale con Conte

Dei 9 gol segnati in campionato finora, 6 sono arrivati infatti nel finale, dal 70' in poi. L’usanza, che prende di mira il benessere psicofisico dei tifosi, è cominciata dal 3-0 contro il Bologna, con i gol di Kvaratskhelia (75’) e Simeone (94’). S’è ripetuta ancor più prepotentemente con il Parma, sempre al Maradona. Con Lukaku (92’) e Anguissa (96’) si è arrivati a quota 4 e grazie al belga (70’) e a Buongiorno (94’) nello 0-4 di Cagliari il quadro s’è completato: due terzi dei gol segnati finora dal Napoli di Conte in campionato sono arrivati dal 70’ in poi e tutti hanno contribuito alle tre vittorie consecutive che mancavano da un anno e mezzo. Segnali confortanti, come quelli che arrivano dalla panchina, dove non mancano alternative valide e potenziali titolari. David Neres, che in 3 partite fino ad oggi non è mai partito titolare, ha già fornito in pochi minuti 3 assist decisivi per i suoi compagni. Il Cholito Simeone, che contro il Bologna entrò nel finale, segnò il gol del definitivo 3-0. Lukaku, che con il Parma fece il suo ingresso dopo un’ora, segnò il gol del momentaneo 1-1. Entrambi con assist del talento brasiliano arrivato dal Benfica. La zona Conte, insomma, è anche merito anche di chi entra dalla panchina.