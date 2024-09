Napoli, le scelte di Conte per la Juve: c'è un unico dubbio

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Il Napoli continua la preparazione verso la seconda trasferta consecutiva, la sfida più delicata di un mini ciclo che si concluderà nel weekend precedente alla seconda sosta, dopo un tris di partite consecutive al Maradona contro il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia (giovedì), il Monza (29 settembre) e il Como (il 4 ottobre) in campionato. Prima di tutto, però, la Juventus all’Allianz Stadium . Domani alle 18. Una sfida che varrà già qualcosa per la classifica, considerando il derby di Milano di domenica e la momentanea situazione di classifica: Napoli secondo da solo con 9 punti; Inter e Juve terze a 8 con il Torino; Milan staccato a 5.

Napoli, Conte va verso le conferme

Per quel che riguarda la formazione, l’idea che continua a essere più accreditata è quella delle conferme. A cominciare dal modulo, dalla questione tattica: ancora 3-4-2-1, l’abito che il sarto Conte ha cucito su misura per la squadra sin dall’esordio con il Modena in Coppa Italia e fino all’ultima contro il Cagliari. Una vittoria, la terza consecutiva in campionato come non accadeva da un anno e sette mesi.