Napoli, Manna dice tutto: "Lukaku, Osimhen e la Juve, ecco la verità"

Giovanni Manna dice tutto. Il racconto del mercato del Napoli e tutti i retroscena: da Lukaku a Osimhen, da McTominay a Gilmour. Il direttore sportivo del Napoli, intervenuto a Radio Crc, è partito dall'affare Lukaku, arrivato nonostante in rosa fosse presente ancora l'attaccante nigeriano: "La situazione di Victor ci ha condizionato. Lui stesso ha espresso la volontà di non giocare più per il Napoli e di voler andare via: non ci sono state le condizioni inizialmente per far sì che questo trasferimento avvenisse. Ma ci mancava un attaccante diverso per caratteristiche che coniugasse le esigenze tecniche nostre e dell’allenatore. Da qui l’accelerata sul trasferimento di Romelu".

Osimhen-Galatasaray, com'è nata l'idea?

A proposito di Osimhen, Manna racconta com'è nata l'idea Galatasaray: "È stata un’opportunità, il mercato era chiuso in Europa. Loro si sono approcciati a noi appena finita la nostra sessione estiva. Non eravamo apertissimi all’inizio, perché si erano presentate delle situazioni analoghe lungo il mercato, ma né noi né Victor volevamo un prestito. Poi parlando con il calciatore siamo riusciti a trovare una quadra e la soluzione è stata appagante per tutti. È chiaro che noi avremmo voluto venderlo, ma non è stato possibile".

I retroscena sugli acquisti di Gilmour e McTominay

Il Napoli a fine mercato ha concluso un doppio colpo a centrocampo. Prima è arrivato McTominay, poi Gilmour. Il ds del Napoli rivela: "McTominay ha voluto fortemente venire a Napoli. È un’operazione che parte da lontano, già nei primi giorni di giugno avevo avuto qualche contatto con l’agente, ma non pensavo lo prendessimo. Abbiamo continuato a mantenere questi rapporti, fino al momento in cui ci siamo seduti con il Manchester United e abbiamo capito che si poteva fare. Gilmour? Billy è il primo centrocampista che abbiamo concretamente trattato e definito. Avevamo praticamente fatto nel mese di luglio, poi c’è stato l’infortunio di O’Riley, il suo sostituto. Loro ci chiedevano di fare l’accordo per gennaio. Abbiamo avuto una fase di stallo, ma poi il calciatore ha fortemente voluto venire a Napoli".

Manna e la chiamata di De Laurentiis

Manna ha anche parlato della chiamata del Napoli e di come è passato dalla Juve al club di De Laurentiis: "Per me è stata una chiamata inaspettata quella del Napoli, in un periodo molto tranquillo della mia vita. A fine febbraio mi hanno contattato il dottor Chiavelli e il Presidente De Laurentiis: è stata una grande emozione, devo ammetterlo".