Insigne al Corriere dello Sport: "Juve-Napoli, sarà uno spot per il calcio italiano"

NAPOLI - In Canada si trova bene, ma in futuro non esclude un ritorno in Europa. Lorenzo Insigne ha parlato in esclusiva con il Corriere dello Sport-Stadio di Juventus-Napoli , super sfida della 5ª giornata di Serie A. Per uno che ha trascorso una vita in azzurro, diventando anche il capitano della squadra, non può essere mai una sfida banale.

"Per me è sempre stata una partita importante, per la rivalità che c’è significa tanto. Sarà sicuramente una bella sfida tra due squadre nuove e con due allenatori diversi: un bello spot per il calcio italiano. Non so se riuscirò a vederla, giocherò in trasferta, ma ci proverò".

Non solo della partita di Torino, Insigne ha raccontato durante l’intervista anche aneddoti su Antonio Conte, che ha avuto come ct in Nazionale, ha parlato del presidente Aurelio De Laurentiis, del suo futuro e dell’esperienza in Canada con il Toronto FC.

L’intervista integrale sarà sul Corriere dello Sport in edicola sabato 21 settembre