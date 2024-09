McTominay: "Conte molto esigente, non posso che parlare bene di Napoli"

" Il mio sogno è vincere lo Scudetto con il Napoli ". Basterebbero queste semplici parole a far innamorare un tifoso partenopeo, già pazzo di Scott McTominay , centrocampista scozzese arrivato in estate dal Manchester United. Da prodotto del settore giovanile dei Red Devils a punto di riferimento della mediana di Antonio Conte , che ha deciso di cambiare sistema di gioco pur di non rinunciare alle sue caratteristiche.

McTominay: "I tifosi del Napoli sono i migliori. Conte esigente, ma è positivo"

Nel corso di una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del Napoli, Scott McTominay ha raccontato i suoi primi passi in azzurro, a pochi giorni dall'esordio contro la Juventus di Thiago Motta: "Ora che sono qui, voglio giocare bene e concentrarmi ad aiutare la squadra. Un orgoglio giocare qui e quando ho saputo che il Napoli era interessato a me ho sentito il fuoco dentro di me. Volevo venire qui e spingere il più possibile perché i fan sono pazzeschi, direi che sono tra i migliori tifosi che abbia mai visto. Incredibili. Non parlerò mai abbastanza dei tifosi, della gente, della città e dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra e gli allenatori".

A volerlo fortemente, come accaduto per Romelu Lukaku, è stato Antonio Conte: "Quando un allenatore del calibro di Conte vuole portarti nella sua squadra ti riempie di fiducia e di voglia di dimostrargli di essere in grado di potergli dare molto - ha sottolineato McTominay -. Le conversazioni che abbiamo avuto tra noi sono state tutte molto positive. Lui è molto esigente, il che è molto, molto positivo per un giocatore della mia età. Ora ho 27 anni, non sono un ragazzino ma non sono nemmeno vecchio. Quindi voglio essere spronato al massimo e voglio giocare al meglio delle mie possibilità per dimostrare che ci tengo molto e che voglio fare davvero bene.

McTominay: "Sogno di vincere lo Scudetto con il Napoli"

Pur essendo arrivato da poco in Italia, Scott McTominay ha già le idee molto chiare: "Il mio sogno è vincere lo scudetto con il Napoli, vincere trofei e avere successo. Voglio solo fare del mio meglio per aiutare la squadra, lottare per il futuro e spingere la mia carriera al massimo, voglio essere il più in forma possibile e allenarmi al massimo delle mie possibilità per tutto il resto della mia carriera, che spero sia molto lunga. Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per il caloroso benvenuto".

Alla prima con questa maglia non ha avuto difficioltà ad adattarsi al calcio italiano, molto diverso dalla Premier League: "Il calcio italiano è diverso e mi è piaciuto molto. Ovviamente ci sono molti aspetti tattici che devi capire e studiare.... Ma per me il calcio è il calcio. Se ti applichi e ti alleni correttamente e sei abbastanza in forma per entrare e sei disposto a imparare, allora puoi adattarti abbastanza rapidamente al modo in cui l'allenatore vuole giocare e al tipo di gioco del campionato. Quindi, per me, si tratta di concentrarmi e di fare del mio meglio, di imparare il più possibile in un breve periodo di tempo per essere al passo e di fare del proprio meglio con il sorriso sulle labbra, sperando di rendere felici i fan".