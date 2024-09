Napoli, Elmas incorona Neres: il commento che ha scatenato i tifosi

Uno dei grandi protagonisti del buon inizio di stagione del Napoli è sicuramente David Neres. Il brasiliano, arrivato in estate dal Napoli, in quattro partite in campionato ha servito tre assist trovando il suo primo gol con la maglia degli azzurri nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo (dove ha messo a referto un altro assist). Un grande inizio che ha galvanizzato anche un ex Napoli, Eljif Elmas.