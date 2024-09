NAPOLI - Billy come Marek. Un giocatore del Napoli torna a vivere a due passi dal centro sportivo di Castel Volturno: Gilmour, infatti, ha deciso di prendere casa al Villaggio Coppola, poche centinaia di metri da casa azzurri e due passi da casa Hamsik e dal mare. Marekiaro ha vissuto per anni in una villa che poi ha acquistato e che frequenta ancora in vacanza. La prossima volta, troverà un vicino di casa scozzese.