Spalletti al Maradona per Napoli-Monza: striscione e invito dei tifosi

Luciano Spalletti torna al Maradona per la sfida tra Napoli e Monza . Con lo scudetto vinto due anni fa, l'allenatore ha scritto il suo nome nella storia degli azzurri e i tifosi non l'hanno dimenticato. Grande accoglienza per lui a Fuorigrotta.

Napoli, l'accoglienza per Spalletti

L'attuale ct della Nazionale italiana si è seduto sulle tribune del Maradona tra gli applausi dei tifosi azzurri. Gli ultras della Curva B hanno anche dedicato uno striscione a Spalletti prima del fischio d'inizio della partita: "Luciano, retta via ultras indicata. Ti aspettiamo in gradinata". Un invito a salire in curva all'allenatore che scritto la storia recente del club. Spalletti che non lascerà subito Napoli: domani sarà all'ospedale Santobono per visitare i bambini ricoverati e per donare l'iconica Panda del terzo scudetto.