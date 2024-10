Kvaratskhelia top in Europa per occasioni create: la classifica completa

Il Cies Football Observatory ha stilato una classifica composta dai migliori calciatori per occasioni da gol create nelle rispettive leghe nazionali. Per lo studio, sono stati presi in esame i calciatori dei top 5 campionati europei e di altri 60 in tutto il mondo che abbiano disputato almeno 360 minuti in questa stagione. A determinare la classifica, come spiega l'osservatorio svizzero sul calcio, è l'indice di creazione occasioni che è espresso su una scala di 100 e si basa sulla somma della frequenza dei passaggi che portano a un gol o ad una chiara occasione da gol, i passaggi che precedono l'assist e quelli che, solo una volta superata la linea difensiva avversaria, sono ricevuti da un compagno.