De Laurentiis ricorda commosso Chimenti: "Era un grande uomo"

ROMA - Aurelio De Laurentiis ricorda con affetto e stima Franco Chimenti, il presidente della Federgolf scomparso ieri a 85 anni: "Franco Chimenti è stato un grande personaggio dello sport e non solo - scrive il numero uno del Napoli su X - un grande uomo e un signore. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di frequentarlo e non sono mai stati incontri banali, perché Franco non era una persona banale. Nel golf ha fatto cose straordinarie portando in Italia la Ryder Cup, un’impresa ai tempi impensabile. Mi mancherà e mancherà a tutto il mondo dello sport. Ciao Franco".