Furia Conte per il mancato rigore su Kvara: la frase sul Var urlata al quarto uomo

Il Napoli contro il Como è passato di nuovo in vantaggio grazie al rigore trasformato da Romelu Lukaku dopo il pareggio di Strefezza. Azzurri che successivamente hanno avuto una grande occasione per infilare il tris con Kvaratskhelia atterrato in area poco prima di calciare. Il mancato rigore fischiato dall'arbitro Feliciani ha scatenato la rabbia di Antonio Conte .

Napoli-Como, niente rigore su Kvaratskhelia: Conte infuriato

Il georgiano va a terra in piena area per una spinta con entrambe le mani di Alberto Moreno. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore, e il Var concorda con la decisione presa in campo. Scelta che però non è piaciuta a Conte. L'allenatore del Napoli, subito dopo la decisione da Lissone, si è girato verso il quarto ufficiale e ha detto urlando "È acceso il var?", in segno di protesta.