Conte diretta dopo Napoli-Como: interviste e conferenza stampa LIVE

Il Napoli non si ferma più : vincono ancora gli azzurri, stavolta contro il Como , e rimangono imbattuti in casa. Al Maradona finisce 3-1 per la squadra di Antonio Conte grazie alle reti di McTominay, Lukaku e David Neres . L'analisi post-partita di Conte in diretta tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:03

Conte e la concorrenza Politano-Neres

Conte ha poi parlato di David Neres: "Il suo impatto è stato veramente importante e mi dà soddisfazione e gioia. Tutti, anche quelli in panchina, sanno che c'è competizione e sale la determinazione. Elogio anche Politano: avevo avuto un'esperienza con lui all'Inter, e ora è molto più maturo. Oltre alle qualità tecniche abbina un'attenzione tattica e una grande forma fisica. Neres si sta ritrovando dopo un po' di stagioni altalenanti. Con noi sta lavorando sodo. Sta crescendo anche Ngonge, ma potrei parlare di tutti. Mi mettono in difficoltà ed è la cosa migliore. Prima della partita mi viene il mal di testa per i cambi, ma mi fa piacere. Si sta creando una sana competizione, chi gioca sa che deve andare a duemila perchè dietro sa che ci sono giocatori che meriterebbero di giocare".

21:01

Conte su Lukaku

"Lukaku è un giocatore che può spostare sempre gli equilibri. Oggi è cresciuto, può fare meglio e deve continuare a lavorare per cercare di raggiungere un livello importante".

21:00

Le parole di Conte

Arrivato Conte ai microfoni di Slky Sport: "Abbiamo fatto il nostro dovere. Se mi avessero chiesto a inizio anno che avremmo avuto questo andamento così in fretta sarebbe stato difficile crederci. Siamo stati bravi, ed è il frutto del lavoro che stiamo facendo e della nostra voglia di lavorare tanto. Non solo da parte mia ma di tutto il mio staff, siamo belli concentrati su questa esperienza. Sappiamo che c'è tanta aspettativa, la piazza è importante e vogliamo regalargli delle belle serate".

20:58

"Volevo vincere a Napoli"

Fabregas ai microfoni di Dazn: "Non sono soddisfatto, volevamo vincere. Non l'abbiamo fatto e sicuramente ho sbagliato io. Ma rimango orgoglioso dei primi 60 minuti che abbiamo fatto. Poi la loro rosa ha aiutato, i cambi hanno alzato il livello. E io devo imparare a gestire tutto questo".

20:55

Fabregas nel post partita

Fabregas a Sky Sport: "Ho visto un Como superlativo per 60 minuti, un grande Napoli dopo il terzo gol e un buon Napoli per 60 minuti. Fare una prestazione del genere contro una squadra che lotta per lo scudetto mi dà fiducia. Siamo sulla strada giusta. Il giorno dopo la promozione in A ci siamo messi subito a preparare questa stagione".

20:50

McTominay sullo scudetto

Anche McTominay ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita: "Ringrazio Romelu per l'assist. Grande emozione segnare qui. Siamo stati bravi a riprendere la partita. Scudetto? Guardiamo partita per partita. Ascoltiamo il mister e i compagni di squadra e andiamo avanti".

20:45

Le parole di Lukaku

Le parole di Lukaku: "Il mio è un percorso. Tutto il merito allo staff, alla squadra e ai tifosi. Abbiamo vinto. Io rimango qui per la pausa per le nazionali. Lavoriamo per tutte le situazioni. Durante l'intervallo abbiamo parlato dicendoci che dovevamo rimanere compatti e colpire quando avevamo l'occasione. McTominay davanti alla porta è micidiale, ci aspettiamo tanti gol da lui".

20:35

L'abbraccio tra Conte e Fabregas prima della partita

