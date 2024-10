D'Aversa scherza: "Kvaratskhelia? Ho detto a Goglichidze di menarlo"

Prima la pausa per le gare delle nazionali, poi il ritorno in campionato, che per l' Empoli , sulla carta, sarà propibitivo. Infatti al Castellani arriverà il Napoli capolista di Antonio Conte. Squadra che già spevanta i toscani e l'allenatore D'Aversa ha provato ironicamente a risolvere il problema.

D'Aversa, la battuta su Kvaratskhelia in conferenza

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Gli dirò di menarlo in continuazione durante la settimana così molto probebilmente non ce lo ritroviamo in campionato. Scherzi a parte, ragioniamo sulla sconfitta di oggi. Ora c'è la pausa, ci tenevamo ad affrontarla da imbattuti. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma non cambia nulla sul percorso che hanno fatto i ragazzi. Poi quando torneranno penseranno al Napoli, io inizierò a pensarci da domani".