Empoli-Napoli, trasferta libera per i tifosi azzurri: è ufficiale

Dopo il caso legato a Juve-Napoli e le polemiche scatenate dal divieto di trasferta, via libera per supporter partenopei in vista del match al "Castellani" contro l'Empoli. La sfida, valida per l'ottava giornata di Serie A, è in programma domenica 20 ottobre alle 12:30. I sosenitori campani potranno tornare a seguire liberamente la squadra allenata da Antonio Conte.