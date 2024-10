Lukaku: "Napoli, Conte, la Serie A: vi racconto. Il prossimo titolo sarà il più bello"

Romelu Lukaku ha deciso di non rispondere alla convocazione del Belgio di comune accordo con il commissario tecnico Domenico Tedesco . L'attaccante ha preferito rimanere a Napoli ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte: " Pensavo che rimanere con la mia squadra fosse più importante per me, l'anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l'ho pagata . Italia-Belgio? Sarà una bella partita da vedere".

Napoli, Lukaku: "Primo? Dobbiamo stare molto calmi"

In un'intervista concessa alla Rai, il belga ha parlato anche del suo allenatore: "Conte è molto importante, tutti sanno la relazione che ho con lui. Conosce il mio passato e la mia famiglia , fa una grande differenza". Differenze che sta cominciando a vedere anche in Italia: "Ho giocato in Premier, però la Serie A sta veramente tornando". In conclusione sul primo posto con il Napoli: "Dobbiamo stare molto calmi perché siamo ancora all'inizio del percorso. Napoletano? Fratm si dice così no? E non ho ancora mangiato la pizza, sono disciplinato. Titolo più bello? Deve ancora arrivare spero".