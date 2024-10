Mario Rui rompe con l'agente: Giuffredi lo denuncia al Coni

La stagione fin qui da dimenticare di Mario Rui rischia di farsi ancora più cupa. Finito fuori rosa a inizio stagione, Antonio Conte lo ha scartato dopo soli 66 minuti giocati nelle amichevoli estive. Il portoghese non ha trovato una nuova sistemazione durante il calciomercato e nelle scorse settimane ha cercato di convincere l'allenatore a reintegrarlo in rosa. Tutti tentativi andati a vuoto, che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione di Mario Rui che da oggi ha ufficialmente interrotto i rapporti professionali con il suo storico agente Mario Giuffredi. Un botta e risposta tra i due che non si sono lasciati in rapporti sereni, tanto che l'agente ha deciso di presentare una denuncia al Coni contro il suo ex assistito.