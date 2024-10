Napoli, Lobotka ko: ora tocca a Gilmour

Ciak, si Gilmour. All’improvviso Billy: regia rock a Empoli, domenica toccherà a lui dettare i ritmi del gioco alla squadra, considerando l’infortunio rimediato da Lobotka lunedì in Nations League nella partita vinta per 3-1 dalla nazionale slovacca di Calzona contro l’Azerbaigian a Baku. Lobo è rientrato ieri in Slovacchia e poi ha proseguito il programma di viaggio per Napoli, dove nelle prossime ore lo staff medico azzurro lo visiterà per stabilire l’entità del problema ai flessori della coscia sinistra. Gli esami strumentali, ovviamente, saranno decisivi per stabilire il tipo e il grado del danno e di conseguenza i tempi di recupero, ma per il momento la certezza è che il totem del centrocampo del Napoli salterà quantomeno la trasferta al Castellani. E così, il regista scozzese dall’inizio. Titolare per la prima volta in Serie A, dopo l’esordio dal 1’ in Coppa Italia contro il Palermo, nei sedicesimi, proprio al fianco di Lobotka. E sia chiaro: non sarà una scelta di ripiego, nel senso che a spianargli la strada è stato l’infortunio del collega, una colonna della squadra che ha strappato anche l’ammirazione di un centrocampista campione del mondo come Fabregas, tecnico del Como, dopo l’ultima partita prima della sosta, ma Billy è un titolare bis. Parola di Conte: «Vorrei dargli più spazio, meriterebbe di giocare, mi sta mettendo in difficoltà, ma ha Lobotka davanti», disse alla vigilia della sfida con la squadra di Cesc. Domenica toccherà a lui: suonerà Gilmour.