Napoli, si ferma anche Olivera: Empoli a rischio, pronto Spinazzola

Dalle nazionali continuano a non arrivare buone notizie per il Napoli. Lobotka è andato ko con la Slovacchia, sul finire del match vinto 3-1 in trasferta contro l'Azerbaijan, e dal Sudamerica arriva un'altra nota stonata per Antonio Conte: si è fermato anche Olivera nella notte con l'Uruguay in occasione della sfida contro l'Ecuador, terminata sul risultato di 0-0, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.