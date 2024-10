Simeone: "Conte mi ricorda mio padre. Empoli? Orario un po' strano"

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Radio CRC, radio partner del Napoli , toccando diversi argomento: da Antonio Conte passando per il collega di reparto, Romelu Lukaku : " Il mister ha una mente al 100% concentrata sul Napoli, mi ricorda molto papà Diego perchè ha passione per il calcio ed il gioco nella testa : vede tutto, intuisce, e questo deriva dall’esperienza e dal vedere tante ore di calcio. Così capisci quando attaccare e quando difendere, sono le doti di un allenatore forte".

Napoli, Simeone: "Lukaku è un leader"

Su Lukaku: "Romelu mi ha colpito molto, come calciatore lo conosciamo da anni, ma come persona è un intelligente compagno di squadra, aiuta sempre gli altri. Questo lo rende un leader oltre che un grande calciatore. Posso dire che anche Neres, McTominay e Gilmour sono arrivati con la forza di voler aiutare i compagni". Infine, sul prossimo impegno di campionato: "Empoli? Stiamo preparando il match fisicamente e tatticamente, sarà difficile in un orario un po’ strano in cui giocare".