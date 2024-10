Napoli, Lobotka si ferma: ecco il bollettino medico

Il Napoli capolista è tornato ad allenarsi in vista del lunch match del Castellani contro l'Empoli e il tecnico Antonio Conte ha ritrovato i nazionali Buongiorno , Di Lorenzo , reduce da una storica doppietta in azzurro , Kvaratskhelia , Ngonge e Raspadori , oltre a Lobotka , che è però tornato con un problema non di poco conto.

Stop non breve per Lobotka

Il centrocampista slovacco si è sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. In altri termini, Lobotka sarà certamente out per la trasferta in Toscana, ma rischia seriamente di dover saltare anche il successivo appuntamento con il Lecce.