Conte diretta conferenza prima di Empoli-Napoli: segui LIVE

Antonio Conte sta per intervenire in conferenza stampa in vista di Empoli-Napoli, match valido per l'ottava giornata di Serie A e in programma domenica 20 ottobre alle 12:30. Gli azzurri sono soli al primo posto con 16 punti mentre i toscani hanno raccolto 10 punti in 7 giornate: segui la conferenza in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.