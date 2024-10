Neres svela il segreto dei suoi dribbling: "Ogni giorno guardo i video di due miti..."

David Neres è intervenuto a Radio CRC , nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” . Queste le sue dichiarazioni: “Il segreto della mia velocità? Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici. Tutti i giorni mi alleno sullo sprint. Non stando tantissimi minuti in campo posso dare la massima velocità in quei momenti. Per i miei dribbling studio tutti i giorni i video di Ronaldinho e Messi , sono loro che mi ispirano da questo punto di vista".

Neres sull'Ajax, il rapporto al Benfica con Di Maria e la Serie A

Neres ha poi aggiunto: "Il mio passaggio all'Ajax? Ci sono arrivato giovanissimo, è stato molto importante per la mia crescita di uomo e calciatore. All'Ajax hanno grande pazienza con i giovani e questo è stato molto importante per me”.

Quindi, il Benfica con Angel Di Maria: “Tutti sanno che grande calciatore è Di Maria. Ciò che mi ha impressionato di più è la sua personalità, come uomo prima ancora che come calciatore. La sua semplicità, la sua empatia negli allenamenti”.



L'impatto la Serie A: “Mi ha scioccato l'intensità e il livello tattico della Serie A. Questo è il motivo per cui faccio estrema attenzione a tutte le sedute video con mister Conte, per migliorare quello che è il mio livello da questo punto di vista, per performare nel miglior modo possibile”.

Neres su Vinicius, Kvaratskhelia e Careca

Vinicius merita il Pallone d'Oro 2024? Neres ha commentato: “Non vedo nessun calciatore al momento migliore di lui al mondo. Nessuna discussione su questo”. Su Kvaratskhelia ha aggiunto: “Penso che tutti pensano che sia un top class player. Dopo averlo visto in campo e poi in allenamento non c'è altra risposta possibile”. Infine, un commento su Careca: “Una leggenda qui ed al San Paolo. Penso che al momento non si possono fare paragoni con me. Spero, ma sarà molto difficile, di superare i 18 assist che ha fatto a Napoli in una solo stagione. Sono molto più importanti i traguardi di squadra, ma ci proverò a superare questo traguardo già in questa stagione”.