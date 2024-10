Conte diretta prima di Napoli-Lecce: segui la conferenza di oggi LIVE

Dopo il successo in trasferta ad Empoli (1-0), Antonio Conte presenta Napoli-Lecce, gara valida per la nona giornata di Serie A. Il match è in programma domenica 26 ottobre con calcio d'inizio alle 15 allo stadio Maradona. Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri in conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio.