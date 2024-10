Napoli, Conte cambia l’attacco: c’è Neres in pole

NAPOLI - Conte cambia. Sono diverse le novità previste per la gara contro il Lecce e in vista del tour de force con Milan, Atalanta e Inter da affrontare in tredici giorni (da martedì al 10 novembre, prima della nuova sosta). Sarà inedita la formazione che scenderà in campo domani al Maradona tra rientri e cambi strategici con una rosa ampia e di valore. In attacco, ad esempio, si rinnovano le corsie, almeno nelle attuali idee di Conte, con ancora un giorno a disposizione per ulteriori riflessioni. Accanto a Lukaku e McTominay, ecco Ngonge e David Neres. Entrambi scalpitano per una maglia da titolare in campionato. Non l'hanno ancora conquistata. Sta per arrivare la loro occasione. Uno a destra al posto di Politano e l'altro a sinistra dove gioca Kvaratskhelia, due intoccabili fino a questo momento. Inamovibile al centro dell'attacco Lukaku che ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione.