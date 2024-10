Scatto Lukaku, il Napoli di Conte sorride al suo bomber

Romelu Lukaku può diventare già oggi un pezzo da cento. Così: in 135 partite giocate in Serie A ha collezionato finora 73 gol e 26 assist , e di conseguenza con un’altra rete o un altro passaggio decisivo potrebbe toccare quota 100 partecipazioni attive in campionato. Un bel traguardo per un centravanti molto decisivo . Propiziato tra l’altro da una tradizione favorevole contro il Lecce , l’avversario che oggi alle 15 si esibirà al Maradona provando sia a invertire la tendenza negativa delle ultime cinque giornate (due pareggi e tre sconfitte consecutive), sia a interrompere la marcia trionfale della capolista in casa: Romelu ha segnato ai giallorossi 3 gol in 6 partite in campionato , e sempre nel girone d’andata; 2 ai tempi dell’ Inter (2019 e 2022) e l’altro nella stagione precedente con la Roma.

Lukaku, gol e assist per il Napoli di Conte

Bene e sotto con la prossima. Oggi alle 15, dicevamo, con vista su Inter-Juventus in agenda domani alle 18 a San Siro. Il teatro della prossima passerella del Napoli, in programma martedì ma con il Milan: un specie di revival da derby, per gli ex interisti Conte, Lukaku e Politano. Note storico-statistiche a parte, il presente è tutto azzurro: per il signor Antonio e i due allievi. Romelu poi è il centravanti, è il totem dell’attacco, e oggi rispetto al compagno candidato a cominciare dalla panchina, partirà ancora dal primo minuto insieme con Ngonge e Neres in un attacco decisamente inedito: il baffuto connazionale belga e il fulmine piovuto dal Brasile potranno aiutarlo e sostenerlo nella caccia al nuovo traguardo italiano, utile a riscrivere i dati personali ma soprattutto ad alimentare l’azione della squadra. La marcia che al Maradona è stata perfetta e in campionato quasi: giusto la sconfitta di Verona con l’Hellas, l’ottimo pareggio di Torino con la Juventus e poi sei vittorie in otto giornate. I gol e gli assist di Rom per sé e per tutti.

Contro il Lecce per reagire alla giornataccia di Empoli

A Empoli, però, è stato tra i peggiori in campo: dopo aver deciso con un rigore e due assist la partita contro il Como, l’ultima in casa prima della pausa, al Castellani è incappato in una giornataccia culminata nella sostituzione al 14’ del secondo tempo. Un minuto prima dell’episodio decisivo che ha poi risolto la partita. Capita. Ma è ovvio che il Napoli e Conte s’aspettano una reazione immediata, importante, alla sua maniera: Lukaku è uno che ha messo insieme 389 gol in carriera tra i club e la nazionale belga; Romelu è uno che ha sempre inciso, come conferma la quota 99 di cui sopra in 135 presenze; Rom è uno che nelle prime cinque partite di campionato con il Napoli ha partecipato a 7 azioni gol tra reti realizzate (3) e assist (4), come mai nessuno negli ultimi vent’anni di calcio napoletano. Come a dire: inevitabile che tutti si aspettino da lui qualcosa in più delle scene poco entusiasmanti di Empoli. Alti e bassi fanno parte del gioco, sia chiaro, e ormai il durissimo percorso atletico intrapreso da quando ha messo il piedone in città, con tanto di soste trascorse a Castel Volturno piuttosto che in nazionale, sembra produrre i primi frutti. Più tonico, più leggero, più ritmo. Non resta che confermare le impressioni in campo. Al volo, alle 15. Per un paio d’ore. Un pezzo da 99, quasi 100.