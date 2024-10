Conte e il gesto prima della ripresa di Napoli-Lecce: cosa ha fatto nel tunnel

Partita tirata al Maradona tra il Napoli di Antonio Conte e il Lecce , squadra con cui l'allenatore aveva esordito in Serie A da giocatore. Una partita speciale per l'ex Juve che prima di rientrare in campo per la ripresa ha fatto un gesto insolito.

Conte e la statua di Maradona: cosa ha fatto prima del secondo tempo

Infatti le telecamere hanno pescato Conte che, prima di tornare in panchina per la seconda frazione di gioco, ha toccato la statua di Diego Armando Maradona posta nel tunnel dello stadio a lui intitolato. Come per darsi ancora più forza in un match così complicato. E intanto un nuovo mausoleo dedicato al Pibe de Oro sta per essere svelato a Buenos Aires il giorno dopo quello che sarebbe stato il suo compleanno (QUI i dettagli).