Conte diretta dopo Napoli-Lecce: conferenza stampa e reazioni LIVE

NAPOLI - Le dichiarazioni di Antonio Conte e di tutti i protagonisti nel post-partita di Napoli-Lecce. Gli azzurri hanno vinto per 1-0 grazie a un gol di Giovanni Di Lorenzo. La seconda rete è stata quella giusta per il capitano degli azzurri, che già nel primo tempo aveva messo il pallone in porta prima che il Var annullasse tutto a causa di un fuorigioco. Questa vittoria lancia il Napoli, già capolista, al primissimo posto in classifica con 5 punti di vantaggio sull'Inter. Segui tutte le dichiarazioni in diretta.