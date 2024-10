Milan-Napoli in chiaro su Dazn: ascolti da capogiro, ma non da record

Il Napoli di Conte ha sbancato San Siro battendo il Milan di Fonseca grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia. I partenopei sono in vetta solitari e in piena corsa Scudetto, ma ora il focus è un altro. La partita, infatti, si può considerare un evento storico dal momento che è stata la prima e unica dal lontano 1993 (Sampdoria-Juve, 3-0) ad essere stata trasmessa, da Dazn, in chiaro. La sfida, valida per l'infrasettimanale della decima giornata di questa Serie A è riuscita ad appassionare 1,9 milioni di spettatori su Dazn (1.883.064) ed è stata la partita migliore in termini di ascolti giocata durante un turno infrasettimanale dalla stagione 2014/2015 a oggi.