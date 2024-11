Conte blinda il Napoli: i motivi dell’allenamento top secret

T

op secret. L’allenamento di rifinitura del Napoli andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stato sigillato come un X-File: quella in programma oggi a San Siro, del resto, non è una partita qualsiasi. Il’ Inter è costretta a vincere per completare il sorpasso e chiudere in testa da sola alle porte della sosta, mentre gli azzurri hanno a disposizione anche il pareggio per trascorrere in cima un’altra pausa in beata solitudine. I calcoli, comunque, non appartengono a questo mondo, a questo tipo di sfide, e tantomeno alla mentalità del signor Antonio e di Simone Inzaghi. Grande confronto, emozionante, da prima serata e vestito chic. Ma anche partita scacchi: l’impressione è che il Napoli cambierà qualcosa nell’atteggiamento rispetto a quanto visto dalla sfida con il Monza in poi.Idee, indicazioni e sfumature che Conte, dicevamo, ha legittimamente secretato, ma va da sé che i movimenti e la posizione di McT risulteranno determinanti esattamente come quelli di Politano, da un po’ praticamente esterno a tutta fascia destra nel 5-4-1 esibito in fase difensiva.