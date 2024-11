Conte dopo Inter-Napoli: "Il Var interviene quando gli conviene! È inaccettabile". Rivivi la diretta

Finisce in pareggio Inter-Napoli : alla rete di McTominay (23'), risponde Calhanoglu (43'), che nel secondo tempo sbaglia anche un rigore. Di Lorenzo e compagni restano così al primo posto in classifica con 26 punti, a solo una lunghezza dal gruppone composto da Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta: segui tutte le parole di Antonio Conte nel post partita di San Siro in tempo reale : tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:45

Conte: "Togliamo questo protocollo Var"

Conte in conferenza: "Ma chi l'ha messo sto protocollo? A me sembra messo per creare confusione. Il VAR per me è uno strumento bellissimo, ti consente di stare tranquillo: ti arrabbia alle volte, poi vai a vedere e ti tranquillizzi. Ma perché deve intervenire quando conviene: se c'è un errore, deve intervenire. Chiama l'arbitro, poi magari oggi Mariani andava a vedere e confermava il rigore: l'avrei accettato. Ma così no. Rischiamo di perdere la partita perché in questo caso il protocollo dice che il VAR non può intervenire? Togliamolo sto protocollo, togliamo sti alibi. Io voglio onestà".

23:41

Conte: "Var? Noi allenatori siamo incazzati neri"

Conte in conferenza: "In altre partite avevamo abbassato Politano, oggi era alto e abbiamo difeso a quattro, contro un attacco a cinque. Diverse persone mi chiedevano perché abbassassi Politano, oggi l'ho lasciato alto e abbiamo trovato una buona solidità comunque. È importante perché, se non prendi gol, come minimo pareggi. Se poi segni ottieni anche i tre punti. Noi dobbiamo continuare a lavorare, cercando fare sempre di più: rispetto ad altre squadre che lavorano da tempo con l'allenatore, siamo a buon punto. Però oggi sono arrabbiato per questa cosa del VAR, non per la decisione: sentirmi dire che non può intervenire la prendo come una presa in giro. Dico per tutti gli allenatori, non solo per me. Ma chi ha fatto questo protocollo: se c'è un errore il VAR deve intervenire, pro o contro il Napoli. Siamo incazzati neri tutti quanti per questi dubbi che creano delle dietrologie: io voglio stare tranquillo in panchina, altrimenti prendo ammonizioni o espulsioni. Oggi ho visto che ero quotato a 4, incredibile. Se mi mettevo d'accordo... ma incredibile".

23:39

Conte: "Voglio onestà intellettuale"

Conte: "Mi ha dato fastidio sentirmi dire che, su un rigore inesistente, il VAR non può intervenire. Se c'è un errore deve intervenire, invece ora si sta creando un protocollo che porta a delle dietrologie: Kvaratskhelia spinto, rigore clamoroso e sento dire che il VAR non può intervenire perché spetta all'arbitro. Se c'è un errore devi intervenire e devi correggere, o almeno chiamare l'arbitro al monitor: se poi conferma la scelta sono il primo a difenderlo. Sennò così si creano cattivi pensieri e io non ne voglio avere, voglio onestà intellettuale".

23:37

Conte: "Il rigore mi ha dato fastidio"

Conte in conferenza: "Noi mettiamo in preventivo che ci può stare che perdi in casa con l'Atalanta, ha vinto in casa dello Stoccarda che aveva battuto la Juventus: non abbiamo perso contro una squadra debole, ma una squadra che fa la Champions a differenza nostra. Poi si poteva fare meglio o peggio, ma è relativo. Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, di intensità, di pressione, di accettare i duelli, contro una signora squadra come l'Inter. Abbiamo fatto alcuni errori in uscita abbastanza elementari: lavoriamo tanto, prima o poi questo lavoro dovrà venire fuori, oggi abbiamo sbagliato alcuni passaggi facili. Capisco che giocare a San Siro contro l'Inter non sia semplice, però chi lavoro con me sa benissimo che cerco sempre di trovare qualcosa per cercare di migliorarci. Però sono molto contento perché, in tre trasferte contro tre top come Juventus, Inter e Milan usciamo con cinque punti, nonostante con la decisione del rigore qualcuno abbia provato a creare un qualcosa che mi ha dato molto fastidio".

23:36

Di Lorenzo: "Nessuno si aspettava un inizio così"

Di Lorenzo: “Nessuno si aspettava che fossimo così in alto all’inizio del campionato. Siamo contenti, ma dobbiamo continuare a crescere e migliorare. Siamo contenti di aver chiuso questo mini-ciclo davanti a tutti. Siamo cresciuti sotto l’aspetto della maturità, perché abbiamo reagito dopo una brutta sconfitta in casa, venendo qui a fare una grande partita. Anche a Torino con la Juve, così come col Milan, siamo riusciti a fare buone partite. Mancano tanti punti e tante partite, però siamo contenti di stare lì in alto. Siamo cresciuti, quindi bene così”.

23:27

Buongiorno: "La sosta può essere una trappola

Buongiorno a Dazn: "E' un campionato durissimo, dobbiamo lavorare giorno per giorno con questo spirito. Ci godiamo questo primato, però dobbiamo essere pronti quando torneremo dalla sosta. Può essere una trappola e dobbiamo essere concentrati".

23:21

Rrahmani: "Il lavoro sta dando i suoi frutti"

Rrahmani a Dazn: "Il lavoro sta dando i suoi frutti. Un pareggio è meglio di una sconfitta, continuiamo così perché abbiamo ancora tante partite di fronte a noi. L'atteggiamento deve essere quello giusto per affrontare partite così dure. Abbiamo giocato contro quattro attaccanti molto forti, è una sfida anche per noi".

23:18

Conte: "Stiamo migliorando, altrimenti non esci da San Siro senza perdere due volte"

Conte: "Quello che ho detto era di non fare da sparring partner alla squadra migliore del campionato. É stato importante affrontarli con forza e personalità e duelli a tutto campo. Sono soddisfatto, anche se non era semplice. Stiamo lavorando tanto e migliorando, altrimenti non esci da San Siro senza perdere 2 volte su 2, oltre che in casa della Juventus. I ragazzi stanno dimostrando di stare sul pezzo, da un punto di vista qualitativo oggi potevamo fare di più, abbiamo commesso un po’ di errori. Lavoriamo tanto e sono convinto che stiamo accumulando e ci saranno altri miglioramenti. Scusate ma il Var mi ha fatto veramente arrabbiare, avevo da tanto tempo sta cosa da dire”.

23:17

Conte: "Che significa Var a chiamata? Se c'è un errore il Var deve correggerlo"

Conte: "Il VAR deve chiamare l’arbitro, non sono io a doverlo fare. Che significa a chiamata. Se c’é un errore il VaR deve stare lì e correggerlo, punto e basta, senza dire che spettava all’arbitro, anzi, gli fa fare una figura di cacca in meno".

23:12

Conte: "Var? Non mi sento più sicuro"

Conte risponde a Marelli, che ha provato a spiegare che il Var non è una moviola in campo: "Il Var è un grandissimo strumento. Ma che significa? Scusate non sono d'accordo. E' un oggetto che dovrebbe essere utilizzato, mi sentivo più sicuro. Ora non mi sento più sicuro perché inizia a dirmi no ma questa è una valutazione che l'arbitro poteva prendermi e il var non poteva intervenire, quando conviene. Quando invece non conviene invece il Var interviene. Il Var deve intervenire se c'è un errore, corregge l'arbitro punto e basta. Non che lascia la decisione all'arbitro, altrimenti si creano retropensieri, fidatevi!".

23:05

Conte furioso a Dazn

Conte a Dazn: "Ma che significa che il Var non può intervenire se c'è un errore. Che significa? Quando gli conviene interviene? La decisione dell'arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il Var o c'è o non c'è per correggere gli errori. Altrimenti ci si nasconde dietro questa situazione. Il Var se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. Ma fatemi capire, ma che significa. E' una cosa mi fa veramente incazzare, non solo a me, a tutti gli allenatori. Marelli può dire quello che vuole, a livello di logica il Var deve essere utilizzato per corregere errori o per situazioni non viste dall'arbitro. Che significa che l'arbitro Mariani deve decidere su un errore clamoroso che può incidere sulla partita. Stiamo trovando una situazione affinché di nuovo ci siano retropensieri da parte di tutti. Si era partiti benissimo con il Var, adesso può intervenire o non intervenire. Ma che significa? Se c'è un errore il var deve intervenire, punto e basta. Chiama l'arbitro, che va a vedere, poi può confermare la decisione, ma l'arbitro deve andare a vedere cosa succede. A favore nostro o contro".

22:55

La classifica della Serie A

22:40

Napoli, a breve le parole di Conte

Tra poco le parole dell'allenatore azzurro nel post partita di Inter-Napoli.

