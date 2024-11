Kvaratskhelia, battesimo in Georgia per il figlio: le prime foto di Damiane

Festa in casa Kvaratskhelia, battezzato il figlio Damiane

Nato lo scorso 21 agosto, Damiane Kvaratskhelia è stato battezzato in Georgia secondo rito ortodosso, approfittando della sosta per le nazionali, in calendario in queste due settimane. Papà Khvicha, dal canto suo, tornerà in campo sabato 16 novembre alle ore 18 contro l'Ucraina, all'Adjarabet Arena di Batumi, prima di far visita alla Repubblica Ceca martedì 19 alle 20.45.