Napoli, Ngonge: "La pressione mi carica. Politano e Neres sono forti, ma..."

Cyril Ngonge ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni Radio CRC, parlando della squadra, di Conte e anche dei so compagni squdra. " A Napoli mi sono trovato subito bene . Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. Non sono uno a cui dà fastidio la pressione, anzi, mi dà la carica".

Napoli, Ngonge: "Ecco cosa ci chiede Conte"

Sul mister: "Ci chiede di aiutare nella fase difensiva. È importante che anche noi facciamo il sacrificio di aiutare la squadra in fase di non possesso e dopo, quando abbiamo la palla, di essere incisivi nell'ultima parte del campo nell'uno contro uno e fare la differenza". Il belga ex Verona ha collezionato finora solo 102 minuti in campionato, ma non si dispera: "Ogni calciatore ha le sue qualità e i suoi difetti, ogni calciatore è unico. Io non penso che cambierei il mio modo di giocare. Politano e Neres sono forti con le loro qualità ed io con le mie. Lukaku è un calciatore che ha grande personalità e quando vedi la sua carriera provi rispetto per lui. Come calciatore e come persona ha un grande peso ed è un fratello per tanti. Per me ancora di più, perché lo conosco da quando ero piccolo. È importante avere una persona come lui nello spogliatoio".

Il padre calciatore e la squadra che lo ha impressionato di più

Anche il padre di Ngonge è stato un calciatore, anche lui attaccante: "Era un giocatore molto diverso da me. Io sono più tecnico, lui si basava più sulla forza e sulla velocità. Lui dirà che io sono più forte, io dirò che è più forte lui". Infine, sul campionato: "La squadra che mi ha impressionato di più finora è stato il Parma, perché non me l'aspettavo. Abbiamo vinto, ma è stata dura. Mi ha impressionato, perché hanno giocato veramente bene, è una bella squadra".