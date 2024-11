Zielinski, retroscena di mercato: "Inter? Mi volevano anche questi club..."

Dal ritiro con la nazionale polacca, Piotr Zielinski è tornato a parlare dello scorso calciomercato con il suo passaggio a parametro zero dal Napoli all' Inter . Il centrocampista ha svelato che i nerazzurri non erano i soli a volerlo fortemente.

Zielinski: "Napoli? Sarei stato felice di rinnovare"

Queste le sue parole a Kanal Sportowy: "Su di me c’erano club come Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid, e ho ricevuto anche richieste concrete dal Barcellona. Tuttavia, amo l’Italia: quando sono arrivato al Napoli mi sono sentito subito a mio agio, e per questo sarebbe stato difficile per me trasferirmi in Inghilterra. Avrei potuto prendere in considerazione la Spagna, ma la mia priorità era proseguire la carriera in Italia. Ora sono all’Inter, ma il Napoli resta un grande club e sarei stato felice di prolungare il mio contratto lì".