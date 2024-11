Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: "C'è un accordo con Tedesco"

Tutta la partita contro l'Italia e poi il ritorno a Napoli : la pausa per le partite delle nazionali di Romelu Lukaku è già finita. L'attaccante del Belgio nelle prossime ore ripartirà per tornare a lavorare a Castel Volturno saltando l'ultima partita dei gironi della Nations League contro Israele.

Belgio, Lukaku lascia il ritiro: il comunicato

Questo il comunicato pubblicato su X sul profilo della nazionale belga: "Onana, Lukaku, De Cuyper, Lavia e Theate non sono in forma per la partita contro Israele e hanno lasciato la squadra". L'emittente tv belga LN24 ha parlato di un accordo esistente tra Lukaku e Tedesco già al momento della convocazione. Stando a quanto riferito, l'attaccante del Napoli avrebbe giocato solamente la sfida contro l'Italia per poi tornare a lavorare sotto la guida di Conte a Castel Volturno.