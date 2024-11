Napoli, Conte ritrova Lukaku: da valutare le sue condizioni per la Roma

Ultimo giorno di riposo e poi si ricomincia a fare sul serio verso la Roma. Il Napoli tornerà in campo domani al centro sportivo di Castel Volturno con i primi uomini reduci dagli impegni con le nazionali: Antonio Conte ritroverà Lukaku , che ieri ha saltato l’ultima del Belgio con Israele in Nations , oltre ai quattro nazionali italiani Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori e Meret (i primi due titolari sia con il Belgio sia ieri contro la Francia a San Siro). Quasi tutti, tra l’altro, cominceranno con ogni probabilità dall’inizio la sfida di domenica al Maradona contro i giallorossi di Ranieri (il solo Jack è candidato a partire dalla panchina). Dovrebbe tornare subito disponibile anche Rrahmani, squalificato per la seconda di Nations che il Kosovo giocherà oggi con la Lituania dopo l’ammonizione rimediata con la Romania da diffidato: e così, saranno cinque rientri fondamentali.

Napoli, Lukaku da valutare

Da valutare per precauzione le condizioni di Lukaku: il ct belga Domenico Tedesco ha spiegato di averlo congedato a causa di un’infiammazione cronica a un ginocchio che necessità di cure e riposo. Breve, a quanto pare. In Belgio, tra l’altro, sabato raccontavano di una sorta di gentleman agreement limitato alla sfida con l’Italia, ma Tedesco ha tenuto a precisare la sua versione. Fatto sta che domani Romelu ricomincerà a lavorare con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno. Lukaku e Spinazzola, tra l’altro, sono entrambi ex: una stagione fa giocavano nella Roma.

Napoli, è il momento di Spinazzola

A proposito della questione fasce: Olivera sarà come sempre l’ultimo a rientrare alla base, considerando che l’Uruguay giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì in Brasile contro la Seleçao nelle qualificazioni mondiali e difficilmente riuscirà e ricominciare la preparazione prima dell’immediata vigilia. Spina, insomma, si candida per partire dal primo minuto contro la Roma esattamente com’è accaduto a Empoli, in coda alla sosta precedente.