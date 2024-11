Conte: "Napoli, troppa ansia. Dovevamo gestire meglio il risultato". Rivivi la diretta

Allo stadio Maradona è andata in archivio Napoli-Roma , gara valida per la tredicesima giornata di Serie A . A decidere la sfida il gol di Lukaku al 54'. Rileggi tutte le dichiarazioni in tv e conferenza stampa di Antonio Conte . Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Alla Roma non è bastato vincere più duelli per avere la meglio del Napoli, che ha primeggiato nel possesso palla, nei duelli aerei e negli intercetti.

21:03

Conte: "La Roma era ferita, passeremo una bella settimana"

Conte: "La Roma era ferita. Una piazza importante come Roma in una situazione diversa da quella attuale avrebbe avuto una classifica diversa. Per noi sono tre punti ottimi che ci faranno passare una bella settimana. La classifica testimonia che stiamo facendo bene e il lavoro paga, ma sono sincero: prima della partita davanti a noi c'erano due squadre che hanno vinto campionato ed Europa League; che lavorano da tempo con lo stesso allenatore, il tempo è a favore loro. Detto ciò, guardiamo molto a noi stessi, possiamo e dobbiamo crescere, lavorare seriamente con una sola testa".

21:01

Conte: "Dobbiamo pensare con una sola testa"

Conte: "Ai ragazzi ho detto di non guardare la classifica, il risultato deve essere una conseguenza del miglioramento, non della pressione. Gli ultimi quindici minuti è venuta un po' di ansia, ci hanno fatto spaventare su una punizione, sono degli step di crescita che stiamo facendo tutti insieme. Dobbiamo pensare con una sola testa perché il bene del Napoli viene prima di tutto e tutti. I ragazzi hanno voglia di crescere".

20:58

Conte: "Lukaku ragazzo buono, forse fin troppo"

Conte: "Lukaku? Sono contento per lui e per i tre punti. Lui è un ragazzo buono, forse fin troppo. Serve grande responsabilità per giocare nel Napoli, forse anche nei miei confronti, ma lui deve pensare a lui e fare Lukaku. Le altre responsabilità me le prendo io. Mi auguro che torni tutta l'autostima e la fiducia. Sono contento dell'apporto di Mazzocchi, Simeone, di Neres e di tutti".

20:56

Conte: "Auguro a Ranieri e alla Roma di tornare dove meritano"

Conte in conferenza stampa: "La squadra mi è piaciuta, sono contento per la prestazione. Alla Roma e a Claudio Ranieri, a parte la prossima partita contro il Napoli, auguro di tornare dove merita perché per me ha fatto un ottimo mercato, basta vedere chi c'era in panchina".

20:47

Tifosi della Roma furiosi: "Conte che dice?"

Lukaku e il fallo su Celik, tifosi Roma furiosi: "Conte che dice?". I romanisti se la prendono con l'arbitro per il mancato rosso a Romelu e ricordano un precedente.

20:30

Conte: "Gol importante per Lukaku"

Conte: "Il Napoli è una squadra strutturata a centrocampo, molto fisica. C'è da rispettare alcune esigenze della qualità dei calciatori che alleni. Stiamo lavorando tanto, sotto tutti i punti di vista. L'aspetto difensivo lo curiamo, ma non di meno quello offensivo. Stiamo lavorando per crare situazioni. Abbiamo dominato per larghi tratti. C'è la crescita dei singoli nell'autostima. Per Lukaku è stato importante fare gol, ne aveva bisogno per sentirsi importante come tutti gli attaccanti. Il miglioramento passa anche da una crescita individuale. Cerco di farli esperimere al massimo, secondo le loro caratteristiche".

Conte ha poi aggiunto: "McTominay era spesso fuori dall'area, faticava a trovare le misure. Non dimentichiamo che in quella posizione sto provando anche Raspadori che, secondo me, ci può alzare il livello di giocata. Dare più qualità. Chi è subentrato si fa trovare sempre pronto. Stiamo cercando di lavorare. Rispetto ad alcune squadre, a chi ci stava davanti, come l'Inter e l'Atalanta, che prima di questa partita ci avevano sorpassato, non siamo fatti; non lavoriamo insieme da anni. Ma siamo lì e dobbiamo continuare. Anche se altri sono più avanti. Noi dobbiamo crescere per gradi".

20:27

Conte: "Dovevamo essere più cattivi sotto rete"

Conte a Dazn riguardando il gol di Lukaku: "Nel momento in cui si sono messi a cinque dovevamo creare una superiorità numerica in quella zona. Di Lorenzo e Lukaku stati molto bravi. Questa catena, quella di destra, con Politano, Anguissa e Di Lorenzo, è abbastanza rodata. Cerchiamo di lavorare. Abbiamo lavorato su alcune situaizoni tutta la settimana. Nella partita precedente. Non sto a dire su quali situazioni lavoriamo perché non voglio che ci prendano le misure. La squadra mi è piaciuta molto per settanta, settantacinque minuti. Dovevamo essere più cattivi sotto rete. Gli ultimi quindici minuti c'è stata un po' di apprensione. La Roma ha una rosa forte, sono giocatori di livello importante. Sono contento perché era una partita che volevamo vincere e lo abbiamo fatto nella maniera giusta, giocando a calcio e proponendo un bello spettacolo".

20:24

Conte, il saluto a Ghoulam

Conte si è poi rivolto a Ghoulam, ospite in studio: "Ti apprezzo. Hai giocato a Napoli è sai che piazza è: passionale, calda ed esigente. Insieme cercheremo di fare bene".

20:22

Conte: "Kvara? Uno dei migliori primi tempi con me al Napoli"

Conte: "Kvara ha fatto uno dei migliori primi tempi da quando sono a Napoli. Lui è tornato affaticato dalla nazionale, ma ha fatto un buon primo tempo. Guardo sempre la squadra, sotto tutti i punti di vista. Bisogna evitare problemi muscolari. Insieme dobbiamo far parte di questo percorso, in panchina c'era Neres. Kvara ha creato situazioni e occasioni per fare gol. Continuo a pensare che possiamo continuare a lavorare tuti insieme e dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo".

20:20

Conte: "Roma signora squadra, ho detto ai ragazzi di non guardare la classifica"

Conte a Sky: "Prima della partita ho detto ai ragazzi di non guardare gli altri, la classifica, ma di pensare a noi stessi, a migliorare. Dobbiamo fare degli step. Dobbiamo alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Per settanta, settantacinque minuti la squadra mi ha soddisfatto. La Roma è una signora squadra, è arrivata davanti a noi l'anno scorso, ha giocatori strutturati. Abbiamo concesso una traversa, dobbiamo fare più attenzione. Ogni partita deve essere uno stimolo. Visto che stavamo lassù, ci siamo visti quarti e non era semplice. La Roma ha cambiato il terzo allenatore, c'erano grandi motivazioni da parte loro. Dobbiamo gestire meglio l'ultimo quarto d'ora. Ci siamo creati patemi d'animo evitabili".

20:10

Lukaku a Sky: "Gol alla Roma? Penso solo a far bene per il Napoli"

Lukaku a Sky: "Sento questa partecipazione popolare. Quando arriviamo allo stadio si vede che i tifosi danno un grande stimolo alla nostra squadra e siamo tutti contenti. Il gol alla Roma? Penso solo a far bene per la squadra. Abbiamo un percorso da fare. Prima della partita sapevamo che era molto importante vincere perché anche le altre lo hanno fatto. Volevamo vincere e ci siamo riusciti. Guardiamo avanti. Scudetto? Presto parlarne, non è il momento".

20:05

Serie A, risultati e marcatori della tredicesima giornata

Risultati e marcatori della tredicesima giornata di Serie A, aggiornati in tempo reale.

20:00

Serie A, la classifica

Il Napoli torna al comando solitario della Serie A grazie al successo sulla Roma.

19:57

19:52

Napoli-Roma 1-0

Allo stadio Maradona è stato Lukaku con il gol dell'ex a decidere Napoli-Roma.

Stadio Maradona - Napoli