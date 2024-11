Conte diretta prima di Torino-Napoli: segui la conferenza di oggi LIVE

Torna in campo il Napoli : dopo la vittoria casalinga contro la Roma, la squadra di Conte dovrà affrontare la trasferta di Torino, sponda granata . L'allenatore presenta la sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale.

15:10

Napoli a Torino senza Mazzocchi

L'ex Salernitana aveva accusato un fastidio muscolare al termine del big match contro la Roma al Maradona: i dettagli.

15:00

L'intervista di Raspadori

In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato anche di Giacomo Raspadori e dell'intervista uscita in settimana: ecco cosa aveva detto.

14:53

Termina la conferenza di Conte

Termina la conferenza di Conte: "Ci sono dei ruoli dove preferisco avere giocatori con il piede invertito, come abbiamo fatto con il 4-2-3-1 o il 4-3-3. Spinazzola per esempio è bravo con entrambi i piedi e non c'è nessun problema. Alla fine siamo 40% sinistri e 60% destri, siamo contenti su questo punto".

14:49

Conte su Raspadori

"Per ciò che riguarda Raspadori è lo stesso discorso degli altri, è un giocatore importante e forte. La mia intenzione è quello di rinforzare il Napoli, per il presente e per il futuro. Quest'anno stiamo facendo solo il campionato e la Coppa Italia e non abbiamo altri sfoghi su altre competizioni e diventa difficile dargli minuti. Ma comunque dopo i titolari è quello più utilizzato. Sta crescendo e ho un'idea mia su di lui. Sono molto contento. Quando ti ritrovi con questa classifica non vuol dire che hanno contribuito solo i titolari, tutti hanno contribuito. Non lascio andare giocatori che ritengo forti: l'ho fatto in estate, avendo anche ragione, e lo faremo a gennaio".

14:46

"Noi siamo il presente e il futuro", poi cita il City

Conte prosegue: "Mi ricordo bene la partita persa dal Napoli a Torino per 3-0, ero lì. Fu una partita particolare ma è inutile guardare il passato. Meglio il presente, dove abbiamo resettato tutto. Il calcio lo conosco, ci sono dei momenti dove c'è negatività a prescindere, ti va tutto storto e devi essere bravo a uscirne. L'esempio sarebbe quello del City adesso che viene da un momento difficile. Ci sono questi momenti, bisogna essere bravi a ripartire. Quest'anno abbiamo iniziato un nuovo percorso e anche noi avevamo iniziato con un pareggio e la sconfitta a Verona. Abbiamo capito che bisognava resettare e guardare avanti. Dietro troviamo cose bellissime e bruttissime, ma noi siamo il presente e il futuro. Mi dà soddisfazione questo gruppo, e questo deve essere solo la base".

14:43

Conte sul Torino

"Torino? Le partite le ho viste per capire un po'. Sono partiti bene e poi hanno avuto l'infortunio di Zapata, ma resta un gruppo solido con una buona qualità. Comunque è a metà classifica e non viene da una vittoria da tanto tempo. Io vivo a Torino e quasi ogni domenica lo scorso anno andavo a vederli, conosco bene l'ambiente granata, bello caldo e attaccato alla storia. Dovremo fare grandissima attenzione. La partita va affrontata nella giusta maniera, dobbiamo avere rispetto dell'avversario e dell'ambiente che troveremo".

14:41

"Contento di avere questo gruppo"

L'allenatore continua: "Quello che noi dobbiamo sicuramente migliorare in maniera forte è quando arriviamo negli ultimi trenta metri: nella qualità del passaggio, nel colpo, nel modo di attaccare l'area. Ci stiamo lavorando da un po' e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare. Ma come dico sempre quello che mi lascia contento è vedere l'applicazione di questi ragazzi. Ogni volta che affrontiamo una specifica situazione li vedi che sono applicati al 100%, sono un allenatore felice. Hanno voglia di alzare il proprio livello, tutti quanti. Mi rendono contento di avere questo gruppo".

14:39

Conte su Kvaratskhelia

"Kvaratskhelia a livello di voglia è in continuo crescendo. Inevitabile che dopo la sostituzione contro la Roma sia deluso, ha avuto due chance importanti. Ma è un ragazzo che ha voglia di crescere, ha solo 23 anni e lo vedo sul pezzo. Attacca e difende insieme agli altri, vuole fare degli step in avanti e quando vedo questo sono molto tranquillo. Ha capito che può crescere tanto e sta lavorando per continuarlo a farlo".

14:37

"Non sottovalutiamo la vittoria contro la Roma, guardate il Tottenham"

"Io penso che le partite in Europa abbiano confermato come in Italia inziamo ad avere un livello tecnico molto elevato. Altrimenti non ti imponi in questa maniera come stanno facendo Inter, Atalanta, Juve e Milan. Senza tralasciare la Roma. Magari si sottavaluta la nostra vittoria contro di loro, e ora hanno pareggiato contro il Tottenham. Questa è la dimostrazione che il calcio italiano è cresciuto in maniera importante. Oggi ti trovi ad avere a che fare con squadre forti. E noi vogliamo aggiungerci a questa situazione. Vogliamo dare belle soddisfazioni e avere delle ambizioni sensate".

14:34

Conte parla di Vanoli

Conte ha parlato di Vanoli, suo prossimo allenatore avversario ed ex collaboratore: "Paolo è un ragazzo serio e un grande lavoratore. Ho avuto il piacere di conoscerlo a livello lavorativo quando ero ct dell'Italia perchè lui allenava un'under, poi l'ho portato nel mio staff. Sempre molto curioso, ha voglia di lavorare. Mi è dispiaciuto quando ha deciso di intraprendere una strada diversa, ma al tempo stesso ero orgoglioso di aver potuto dare qualcosa a lui, e lui ha dato quslcosa a me".

14:32

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Primo posto? Noi dobbiamo essere realisti e capire che siamo solo alla tredicesima giornata e che nel giro di pochi punti ci sono sei squadre. Il campionato fino ad adesso si è dimostrato equilibrato. Ma secondo me non penso che rimarrà così fino alla fine. Credo che dalla fine del girone d'andata le squadre si allungheranno. Ma finora a noi ci fa piacere perchè significa che stiamo facendo un buon lavoro. Giorno dopo giorno stiamo ponendo delle basi importanti e vedo una continua crescita. A livello dei singoli siamo molto cresciuti rispetto ai ritiri estivi".

14:30

Napoli, il Buongiorno si vede dal mastino

Torinese, famiglia granata, i primi passi nei Pulcini e la cerimonia di Superga da capitano: il ritorno nella sua città da leader della difesa del Napoli sarà un’emozione unica. La sua storia granata.

14:20

Lukaku, il bellissimo gesto di rispetto per Maradona diventa virale

L'attaccante belga conquista il cuore dei tifosi del Napoli, non firmando sul nome e sul numero del Pibe de Oro. LEGGI L'ARTICOLO.

14:10

Napoli, la rinascita di Di Lorenzo: ecco perché è tornato un leader

Il capitano azzurro è di nuovo fondamentale: Conte lo schiera sempre e non lo sostituisce mai.

14:00

Così Conte ha trasformato il Napoli: il dato

La squadra partenopea è radicalmente cambiata rispetto alla scorsa stagione: tutti i dettagli della rivoluzione azzurra.

13:50

13:40

Napoli, il patto per il primato: tutti a cena

Sushi di squadra in un locale del centro storico: gli azzurri pronti a sfidare il Torino prima del doppio confronto con la Lazio. GUARDA LA GALLERY

13:35

Torino-Napoli, tutto sulla partita

Domenica Conte affronterà per la sua decima volta da allenatore il Torino: tutte le info sulla partita.

13:30

Conte presenta Torino-Napoli

Antonio Conte in conferenza stampa risponderà alle domande dei giornalisti per presentare la sfida di domenica in trasferta contro il Torino: inizio programmato per le 14:30.

Napoli Training Center - Castel Volturno