Kvaratskhelia, il messaggio sui social per il popolo georgiano

A poche settimane dalle elezioni parlamentari del 26 ottobre, in Georgia proseguono le manifestazioni di protesta contro il governo locale, dopo che il primo ministro Irakli Kobakhidze ha dichiarato che l’apertura dei negoziati per l’ingresso del Paese nell’Unione Europea non è in cima all'agenda dell'attuale legislatura. I cittadini in piazza, Khvicha Kvaratskhelia sui social. A prendere posizione, nella mattinata odierna, è stato anche l'attaccante del Napoli, simbolo della Nazionale georgiana.