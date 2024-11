Spalletti elogia il Napoli: "Ha tutto per tornare grande". Su Raspadori...

Spalletti: "Raspadori? Ha ragione, deve giocare"

Il ct della Nazionale parla anche di un suo ex attaccante, Giacomo Raspadori, che nel Napoli di Conte non sta trovando spazio: "Ha ragione. Un calciatore, per evidenziare le sue qualità, deve giocare. Lui ha il grande pregio di sapersi adattare ai contesti che la partita gli mette davanti. Gli manca un po' di struttura ma sa come sopperire a questa cosa".