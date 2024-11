Abodi: "Apprezzo De Laurentiis, sul Maradona novità entro inizio 2025"

ROMA - Il Ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi parla delle elezioni della Figc fissate per il prossimo febbraio. "Non sono affascinato dalle vicende personali - ammette il Ministro ai microfoni di CRC - a me interessa unicamente che il sistema migliori. Comunque vada, mi auguro che nei prossimi quattro anni si facciano tutte le cose che non sono state fatte negli ultimi quattro, perché sono tante le cose che non sono state fatte e che si sarebbero potute fare nell’ultimo mandato”.