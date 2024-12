Conte: "Il Napoli cresce. In caso di Europa questa rosa va rinforzata". Rivivi la diretta

Allo stadio Olimpico Grande Torino è andata in archivio Torino-Napoli , gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A . Il match è stato deciso da un gol di McTominay al 31'. Rileggi le dichiarazioni di Antonio Conte in tv e conferenza stampa. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

18:25

18:10

18:00

Conte, il bigliettino consegnato a Spinazzola

Le telecamere di Dazn hanno catturatO la consegna di un bigliettino "commissionata" da Conte a Spinazzola: cosa c'era scritto. LEGGI TUTTO

17:54

Conte: "Non sono mai contento, i giocatori lo sanno"

Conte: "Oggi abbiamo ventuno giocatori di movimento e abbiamo fatto ciò che fa una squadra che fa solo campionato e Coppa Italia. Se dovessimo andare in Europa questa rosa dovrebbe essere rinforzata, lo deve sapere il presidente. Ciò che posso dire, al di là di altri discorsi, è che un motivo di soddisfazione che siamo lì e che reggiamo quella pressione. Ma al di là del risultato, vedo un gruppo che cresce come collettivo: è tangibile, è palese, che ciò che stiamo facendo è in crescita. Oggi avevo chiesto determinate cose, abbiamo lavorato per attaccare in maniera più cattiva. Lo abbiamo fatto. Io non sono mai contento, loro lo sanno". Termina la conferenza stampa.

17:52

Conte: "In Coppa Italia in campo chi ha giocato meno"

Conte: "In Coppa Italia con la Lazio giocherà chi ha giocato meno. L'unica difficoltà che sto avendo, tra virgolette, è che quando vedo un gruppo di ventuno calciatori che ti danno ciò che ti danno tutto, sono dei soldati, penso che meriterebbero di più come spazio e minutaggio. Non facendo le Coppe, non ci sono tante possibilità ma non significa che snobberemo la Coppa, assolutamente. Sono tranquillo e sereno di poter schierare i calciatori. L'ho fatto con il Palermo e lo farò anche giovedì con l'obiettivo di passare il turno. Per me è il minimo per capire i miglioramenti che stanno facendo tutti quelli della rosa".

17:49

Conte: "McTominay? A Napoli per essere protagonista"

Conte: "Lavoriamo per diventare una squadra tosta sotto tutti i punti di vista. A volte ci si rifugia nel risultato, oggi abbiamo creato ma c'è stato un grande portiere che ci ha impedito di stare più tranquilli alla fine. Continuiamo a lavorare, vedere la crescita mi rende orgoglioso. Stiamo facendo step in avanti, non dobbiamo tornare indietro. McTominay è un ragazzo che nello United non era protagonista, lo conoscevo bene perché ho frequentato la Premier. Ha qualità, siamo stati bravi e fortunati perché ha accettato di venire in una situazione nella quale non si giocava in Europa e dopo un decimo posto. Poteva vedere Napoli come un declassamento, invece è venuto per essere protagonisti. E il tempo darà ragione".

17:45

Conte in conferenza stampa: "Avevo messo in guardia i ragazzi"

Conte in conferenza stampa: "Se è stata la vittoria della maturità? Oggi, rispetto alla partita con la Roma, abbiamo lavorato tanto con un gruppo di ragazzi che recepisce molto, quando chiedo qualcosa su dove migliorare. Questo è l'aspetto che più mi piace, al di là del risultato e della classifica. Vedo una squadra che cresce. Oggi un grande Milinkovic-Savic ha lasciato la partita sullo 0-1, non lasciandomi tranquillo perché avremmo potuto pareggiare una partita che meritavamo di vincere. Il Torino è una ottima squadra, temevo la partita e l'avevo detto ai ragazzi. Anche Buongiorno aveva parlato dell'ambiente e della passione granata. Vivo qui da più di 30 anni e lo scorso anno ho visto tutte le partite: avevo messo in guardia i ragazzi, c'è stata una risposta matura da ragazzi che hanno voglia di fare e di migliorare. Questo è il passaggio importante che ci portiamo via, oltre i tre punti".

17:35

17:22

Conte: "Mercato? Siamo stati bravi, l'anno scorso spesi tanti soldi..."

Conte: "Ho accettato Napoli per la piazza. Non ho messo condizioni. Se mi chiedono di rinforzare la squadra, certo, cerco di non sbagliare i giocatori. McTominay non era titolare al Manchester United. Manna è stato bravo a lavorare sottotraccia e a convincere un po' tutti. C'è voglia di rivalsa da parte di tutti. Abbiamo preso dei calciatori che ci è stato permesso di prendere sia per una questione di ingaggio sia perché avevano voglia di rimettersi in gioco. Questo è importante sul mercato. L'anno scorso il Napoli sul mercato aveva speso tanti soldi, non lo dice nessuno. Molti sono andati via in prestito gratuito. C'è un buco nella rosa. Bisogna avere pazienza. McTominay, Gilmour e Neres sono venuti a mettersi in competizione, alla prova, in una città passionale che ti spinge a dare tutto quello che hai".

17:21

Conte: "Stiamo crescendo, Milinkovic decisivo"

Conte: "Solo la bravura di Milinkovic ci ha impedito di fare altri gol. Ho avuto una buonissima risposta. Ci stiamo allenando tanto su alcuni aspetti per cercare di migliorare e diventare più cattivi sottoporta. Le squadre che alla fine devono arrivare a un risultato finale, che può essere l'Europa o qualsiasi obiettivo, devono essere solide. Stiamo crescendo. Sono felice della manovra e della prestazione".

17:18

Conte a Dazn: "Torino ottima squadra, bravi a gestire i momenti più caldi"

Conte a Dazn: "Quando non riesci a chiudere il discorso e resti sull'1-0 c'è da stare attenti perché una calcio d'angolo, una punizione, tante situazioni, possono creare problemi. Bisogna stare attenti ai dettagli per portare a casa risultati del genere. Il Torino, con l'ingresso di Njie si è messo con due attaccanti e Vlasic tra attacco e tre quarti, ci avrebbe potuto creare qualche problemino. Ho mandato istruzioni in campo attraverso Spinazzola per essere più tranquillo. Sono contento del risultato e della prestazione. Non è semplice giocare in questo stadio, in questo ambiente, molto caldo. Il Torino è un'ottima squadra, Vanoli sta facendo un ottimo lavoro. Milinkovic ha fatto delle ottime parate. Siamo stati bravi a gestire i momenti più caldi e a vincere la partita".

17:17

17:15

17:05

