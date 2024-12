Spinazzola e il bigliettino misterioso: svelato cosa c'era scritto

Conte spiega il biglietto dato a Spinazzola: "Ho mandato istruzioni per essere più tranquillo"

"Bisogna stare attenti ai dettagli per portare a casa risultati del genere - ha spiegato Conte a DAZN, facendo riferimento agli schemi contenuti nel bigliettino affidato a Spinazzola -. Il Torino si è messo con due attaccanti, ci avrebbe potuto creare qualche problemino. Ho mandato istruzioni in campo attraverso Spinazzola per essere più tranquillo - ha precisato il manager salentino, dopo aver ridisegnato i suoi con il 5-4-1 in fase di non possesso e Anguissa largo a destra -. Non è semplice giocare in questo stadio, in questo ambiente, molto caldo. Il Torino è un'ottima squadra, - ha aggiunto - Vanoli sta facendo un ottimo lavoro. Milinkovic ha fatto delle ottime parate, ma siamo stati bravi a gestire i momenti più caldi e a vincere la partita".