Napoli, Manna: "Osimhen via a gennaio? Tecnicamente possibile". Sul rinnovo di Kvara...

Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Lazio-Napoli, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Giovanni Manna ha parlato anche di calciomercato. In particolare, dei rinnovi di Olivera e Kvaratskhelia. Su quello dell'uruguaiano: "Noi incontriamo tutti gli agenti dei nostri giocatori, è stato un incontro come tanti altri e abbiamo parlato di tante cose. Mati sta facendo una buona stagione, siamo estremamente contenti. Vediamo".