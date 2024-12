Conte: "Stiamo provando diversi moduli, non ho ancora deciso chi giocherà a Udine". Rivivi la diretta

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa Udinese-Napoli , gara valida per la sedicesima giornata di Serie A , in programma domani, 14 dicembre, al Bluenergy Stadium (calcio d'inizio alle 18). Rileggi le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri, a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta al Maradona (0-1) contro la Lazio . Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Conte imbattuto contro l'Udinese

Antonio Conte sfiderà l'Udinese per la dodicesima volta in carriera: finora il bilancio in panchina contro i friulani è di nove vittorie e due pareggi.

Runjaic: "Il Napoli non è in crisi"

Si è da poco conclusa anche la conferenza stampa dell'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic: "Il Napoli non sta affrontando un periodo difficile o di crisi, non vincono da due gare ma dominano spesso, hanno fisicità, velocità, tecnica, noi dovremo affrontare una gara difficile. Il Napoli è una squadra anche compatta, hanno 30 punti dopo 15 giornate, è un buon bottino. Se non vinconto per un paio di gare non vuol dire che non abbiano qualità. Dovremo resistere fin dal primo minuto, non dobbiamo ripetere gli errori visti con la Juventus".

Termina la conferenza stampa

Conferenza stampo rapidissima per Antonio Conte: è durata poco meno di dieci minuti. Conte è apparso concentrato e desideroso di riscatto dopo la doppia sconfitta tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio.

Conte: "Complimenti a chi ha costruito negli anni"

Conte: “Per fare le competizioni europee devi allestire una rosa competitiva per farlo. Le italiane sono state brave e si vedono i risultati. Nonostante il turnover, il livello di qualità non scende. Lo stanno dimostrando tutte. Complimenti perché chi ha costruito in questi anni, pian piano, oggi sta iniziando a vedere i frutti”. VEDI L'ESTRATTO VIDEO

Conte: "L'Udinese sta facendo molto bene"

Conte: "L’Udinese è partita forte. Ha avuto un momento di rallentamento, ma ha vinto l’ultima partita. Sono forti fisicamente, da anni vanno su questo tipo di giocatori: fisici, resistenti. Il loro allenatore è al primo anno in Italia, ma sta facendo molto bene. Dobbiamo essere al meglio per ottenere un buon risultato".

Conte: "Il livello delle italiane sta crescendo, lo dimostra anche la Lazio"

Conte: "La mentalità deve continuare a crescere. Anche le cadute devono aiutarci ancora di più a rinforzare questa mentalità. Domani vedremo la reazione dopo la caduta, se faremo un passo avanti, indietro o se siamo rimasti uguali. Ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane per quello che stanno facendo in Europa. La Lazio ha vinto contro di noi con nove undicesimi che hanno affrontato e battuto l'Ajax".

Conte: "Neres al posto di Kvara? Non ho ancora deciso"

Conte: "Sono contento per come stiamo lavorando. Per l’energia che si è creata con i ragazzi e i tifosi in questi cinque mesi. Poi tutto è migliorabile. Neres al posto di Kvara? Ancora non ho deciso. Domani vedrete le scelte e il tipo di contributo di ogni calciatore. Stiamo provando diversi moduli. Abbiamo ancora un allenamento domani in hotel. Quindi…".

Conte caustico: "Cosa lasciano le due sconfitte? Zero punti e un'eliminazione"

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Lasciano qualcosa queste due sconfitte? Zero punti e l'eliminazione in Coppa Italia. Più di questo non possono lasciare. Si riparte come quando si vince: lavorando, lavorando e lavorando".

Conte parla alle 15 prima di Udinese-Napoli

Tra mezz'ora l'inizio della conferenza stampa di Antonio Conte prima di Udinese-Napoli.

