Conte diretta prima di Udinese-Napoli: segui la conferenza di oggi LIVE

Antonio Conte presenta Udinese-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A in programma domani, 14 dicembre, al Bluenergy Stadium (calcio d'inizio alle 18). Leggi le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri, a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta al Maradona (0-1) contro la Lazio. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.